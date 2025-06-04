Bayram Öncesi Dikkat Çeken Araştırma, Baklavada Büyük Tehlike! Dışkı Kaynaklı Bakteri Çıktı

Kurban Bayramı’na artık günler kala, bayramların vazgeçilmez tatlısı baklava için dikakt çeken bir araştırmaya imza atıldı. Adana’da Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var, Kurban Bayramı öncesi satışa sunulan baklava çeşitlerini, mikrobiyolojik açıdan laboratuvarda inceledi. Kentte 20 işletmeden aldığı örnekler üzerinde çalışan Prof. Dr. Işıl Var, bunların 5'inde yaşlı ve çocuklarda ölüme bile neden olabilen dışkı kökenli koli basili E.coli ile karşılaştıklarına dikkat çekti.

Prof. Dr. Işıl Var, bayram ziyaretlerinde ikramlıkların vazgeçilmezi olan baklava ve halka tatlı, lokum, cezerye gibi şekerlemeler üzerine yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Baklavada E.coli adı verilen bakteri tespit edildi.

50'YE YAKIN ÖRNEK İNCELENDİ...

Küf, maya ve koliform grubu bakteriler açısından 50’ye yakın örnek üzerinde çalışma yürüttüklerini belirten Var, tatlıcıların Adana’da iki adımda bir görüldüklerini söyleyerek, yaptıkları çalışmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

Cezerye örneklerinin birçoğu koliform açısından kirli bulundu. Lokum örneklerinde ise beklemediğim halde orada da çalıştığımız örneklerin 3’te 2’sinde koliform, maya ve küfe rastlandı. Esas sürprizi baklava yaptı. Baklava sadece şekerli ürün değil. Onun içerisine fıstık, ceviz konulup süslemeler yapılıyor. Baklavalarda yaptığımız çalışmada yine maya, küf ve koliformlar bulundu. Fakat baklavada 20 örneğin 5’inde dışkı kökenli koli basili E.coli ile karşılaştık. Bu durum baklavayı hazırlayan personelin hijyen eksikliğinden ya da ceviz ve fıstıkların mikrobiyolojik kalitelerinin iyi olmamasından kaynaklı olabilir. Baklavada bunu görmek üzücü oldu.

Bunun hiçbir şekilde çıkmaması gerekiyor. Özellikle çocuk ve yaşlıların bağışıklığı daha düşük olduğu için bu ürün çok tüketildiğinde ishal, kusma, bulantı gibi durumlarla kendini gösterebilir. Halka tatlılarda da koliformlarla karşılaştık ama insanlarda, üst solunum yolunda, bağırsak mukozasında ve deride normal mikrobiyotanın bir üyesi olarak mevcut olabilen ‘Staphylococcus aureus’ bakterisine rastladık. Bu da gıda zehirlenmesi yapar. Yapım aşaması, servisi göz önüne alındığında öksürüp, hapşıran, elinde yara olabilen personel tatlıyı bu şekilde kirletebilir. Bir de çok fazla dış ortamlara maruz kalarak satıldığından maya ve küf açısından daha kirli bulundu.”

Kaynak: DHA