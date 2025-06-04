CHP’li Sarı’nın Bayram Mesajında ‘Adalet’ Vurgusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında toplumsal dayanışma, demokrasi ve adalet vurgusu yaptı. Bayramların yalnızca geleneksel birer kutlama değil, aynı zamanda toplumsal bir irade beyanı olduğuna dikkat çeken Sarı, “Bu bayram, umudu büyütmenin, demokrasiyi savunmanın başlangıcı olsun” dedi" ifadelerini kullandı.

Sarı, yerel seçimlerin ardından halkın değişim iradesini açık bir şekilde ortaya koyduğunu hatırlatarak, seçim sonrası yaşanan gelişmelerin demokrasiye yönelik baskıları daha görünür hale getirdiğini belirtti.

'ADALETİN BAYRAMIDIR BU'

"19 Mart’tan bu yana yaşanan gelişmeler, ülkemizin ne denli ağır bir demokrasi sınavından geçtiğini bir kez daha göstermiştir” diyen CHP’li Sarı, seçilmişlerin iradesine darbe vurulduğunu savunarak, halkın sandıkta verdiği mesaj görmezden gelindiğini belirtti. Bu tablo karşısında, bayramların birer sessiz direniş gününe dönüştüğünü ifade eden Sarı, "Bayramlar; kucaklaşmadır, paylaşmadır, ama aynı zamanda ortak vicdanda buluşmaktır. Bu güzel günlerde kardeşliğimizi büyütürken, özgürlük mücadelemizi de unutmamalıyız. Çünkü sevginin olduğu kadar adaletin de bayramıdır bu" ifadelerini kullandı.

'BASKININ DEĞİL CESARETİN BAYRAMI OLSUN'

Mesajında ekonomik sorunlara, hukuksuzluklara ve toplumsal ayrışmalara da değinen CHP’li Sarı, dayanışmanın önemine dikkat çekti. Sarı, “Kurbanlarımızı paylaşarak, büyüklerimizin dualarını alarak, çocukları sevindirerek sadece bayramı değil, yarını da inşa ediyoruz" dedi. Sarı, sözlerini “Bu bayram, yoksulluğun değil paylaşmanın; korkunun değil cesaretin; baskının değil demokrasinin bayramı olsun. Kurban Bayramımız kutlu olsun” diyerek tamamladı.