Bodrum'da Teknede Büyük Patlama, Yaralılar Var

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir teknede patlama meydana geldi. Patlamanın ardından 3 kişi yaralandı.

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde yakıt ikmali için marinaya yaklaşan teknede büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bodrum'da Teknede Büyük Patlama, Yaralılar Var - Resim : 1

Saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, yakıt ikmali için marinaya yaklaşan teknede sebebi belirlenemeyen bir patlama oldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay mahalline çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Patlamada yaralanan 3 kişi hemen Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yaralıların tedavisi sürüyor.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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