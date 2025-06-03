1 Hemşire Yaralanmıştı... Devlet Hastanesindeki Patlamaya İlişkin Yeni Gelişme

Sinop'un Türkeli ilçesinde bulunan devlet hastanesinin acil servis bölümünde patlama meydana geldi. Kimyasal maddelerin neden olduğu değerlendirilen patlamada, serviste görevli hemşire Damla Gökçe Baş yaralandı.

İlk müdahalesi hastanede görevli doktorlar tarafından yapılan Baş, daha sonra ambulansla Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’ne sevk edildi. Patlamanın ardından Türkeli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hastanede görevli hemşire V.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V. T, çıkarıldığı hakimlikçe "ateş yakmak suretiyle patlamaya sebep olduğu" gerekçesiyle tutuklandı.

Kaynak: AA