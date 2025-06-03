Eve Giren Komşuları Dehşeti Yaşadı! Cansız Bedeni Bulundu

Kütahya’da kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki Zalike Çalışkan evinde ölü bulundu. Komşuların ihbar sonrasında öldüğü ortaya çıkan yaşlı kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.

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Eve Giren Komşuları Dehşeti Yaşadı! Cansız Bedeni Bulundu

Kütahya’nın Hisarcık’ın Şehitler Mahallesi’ndeki evinde yalnız oturan Zalike Çalışkan’dan haber alamayan komşuları yaşlı kadının cansız bedenini bulan komşuları polis ekiplerine haber verdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zalike Çalışkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Çalışkan’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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