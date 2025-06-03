Ankara'da Feci Kaza, 2 Kişi Hastanelik Oldu

Ankara’da refüje çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Ankara'da Feci Kaza, 2 Kişi Hastanelik Oldu

Ankara’nın Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Ankara Caddesi üzerinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 06 COB 463 plakalı otomobil, refüje çarparak takla attı.

2 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki 1 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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