Ankara'da Feci Kaza, 2 Kişi Hastanelik Oldu
Ankara’da refüje çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Ankara’nın Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Ankara Caddesi üzerinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 06 COB 463 plakalı otomobil, refüje çarparak takla attı.
2 KİŞİ YARALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki 1 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA