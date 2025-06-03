5 Milyon Liralık Kaçak Ürün Ele Geçirildi! 16 Gözaltı

Gaziantep'te mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 5 milyon TL değerinde gümrük kaçağı sigara, çay, tütün ve elektronik sigara ele geçirildi.

5 Milyon Liralık Kaçak Ürün Ele Geçirildi! 16 Gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri savcılık koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik mayıs ayında çok sayıda operasyon düzenlendi. Bu çerçevede Şahinbey, Şehitkâmil, Nizip, Karkamış ve Nurdağı ilçelerinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 16 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlarda arama yapıldı.

Aramalarda piyasa değeri 5 milyon 330 bin TL gümrük kaçağı 13 bin 427 paket sigara, 5 ton 250 kilogram tütün, 1 ton 50 kilogram çay ve 650 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Kaçakçılıkla ilgili yakalanan 16 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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