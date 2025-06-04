Çocuk Oyuncağında Büyük Tehlike! İçinden Arsenik Çıktı

Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) yer alan yeni skandal, çocukların popüler oyuncakları arasında yer alan slime'daki tehlikeyi ortaya çıkardı. Bakanlık, içeriğinde zehirli ağır metaller tespit edilen ürünler için harekete geçti.

AĞIR METAL TESPİT EDİLDİ

Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) yer alan listede çocuklar için üretilen slime'daki tehlike açıklandı. Ümit Toys firmasına ait Baba markalı slime ürününde toksik ağır metal tespit edildi. Çocukların elinden düşürmediği bu üründe arsenik, bor, kurşun gibi sağlığı ciddi şekilde tehdit eden hatta uzun süre teması halinde ölüme kadar götürebilen maddeler bulunduğu açıklandı.

Uzmanlar, bu tür maddelere maruz kalmanın uzun vadede zehirlenme, organ hasarı ve hatta ölüm riski doğurabileceği konusunda uyarıyor. Bakanlık, ürünleri piyasadan toplatılmasına karar verdi. Karar, GÜBİS üzerinden duyuruldu.