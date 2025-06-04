Nusret, O İddialar Sonrası Çılgına Döndü! Apar Topar Açıklama Yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi finali Berlin’de unutulmaz anlara sahne oldu. Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG), İtalyan temsilcisi Inter’i mağlup ederek tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. Zaferin ardından PSG ekibi, Berlin’deki lüks bir otelde şampiyonluğu kutlamak için büyük bir parti düzenledi.

PARTİDEN KOVULDU MU?

Geceye dair konuşulanlar yalnızca futbol ve kutlamayla sınırlı kalmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ünlü et restoranı sahibi Nusret Gökçe’nin partinin yapıldığı otelin önünde güvenlik görevlileriyle tartışma yaşadığı ve ardından korumalar tarafından otelden uzaklaştırıldığı iddia edildi. Bu görüntüler kısa sürede yayıldı ve “Nusret partiden kovuldu” iddiaları gündeme oturdu.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Nusret Gökçe ise çıkan haberleri sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla yalanladı. “Şampiyonlar Ligi final maçından sonra UEFA otobüsü ile otele geldik, o an orada bulunmamızın nedeni, bizi orada görmek isteyen binlerce hayranımızdı" ifadelerini kullanan Gökçe, olayın yanlış yansıtıldığını belirtti.

'HABERLERİN HEPSİ ASILSIZ'

Gökce açıklamasında, "Ben her zaman olduğu gibi onların sevgisine karşılık vermek ve fotoğraf çektirmek için o alandaydım oluşan yoğunluktan dolayı kendi otelime gitmek için aracımı beklerken kapının önünde arkam dönük bir şekilde dormen bey’in bir yönlendirmesi oldu" dedi.

Gökçe, söz konusu otelde herhangi bir davet ya da özel bir organizasyon olmadığını belirterek, “Hiçbir şekilde ortada davet parti gibi bir organizasyon yoktu dolayısıyla partiye alınmadığıma dair çıkan haberlerin hepsi asılsızdır” ifadelerine yer verdi.

DAHA ÖNCEDE YAŞANMIŞTI

Nusret Gökçe, daha önce de benzer bir olayla spor dünyasının gündemine gelmişti. 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa'nın karşılaştığı maçın ardından sahaya girerek futbolcularla fotoğraflar çektiren ve Dünya Kupası'nı eline alan Gökçe, yoğun eleştiri almıştı. FIFA, bu davranışı inceleme altına almış ve sahaya girişine izin veren görevliler hakkında disiplin süreci başlatılacağını duyurmuştu.

ABD OPEN CUP’A ALINMADI

Bu olayın ardından Gökçe'nin spor organizasyonlarındaki varlığı da tartışma konusu olmuştu. 2023 ABD Open Cup finaline, Dünya Kupası sonrası sergilediği tutum nedeniyle davet edilmeyeceği açıklanmıştı.