Kasaplar Odası Başkanından Kurban Bayramı Uyarısı

Bayramda sertifikası olmadığı halde kurban kesimi yapacaklara ağır cezalar verilecek. Sertifikasız kesimlere 5 bin 262 lira uygun koşullarda olmayan kesimlerde ise 72 bin lira para cezası kesilecek.

Kasaplar Odası Başkanından Kurban Bayramı Uyarısı

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, kasap olmadığı halde kurban kesenlere 5 bin 262 lira para cezası uygulanacağını söyledi. Yağmur, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yağmur, "Buradan vatandaşları uyarmak istiyorum. Kasapların ustalık ve sertifika belgeleri olması gerekiyor. Vatandaşlar mutlaka bu belgeleri sorsun. Tarım İl Müdürlüğü sahada olacak ve olumsuz hiçbir şeye geçit verilmeyecek. Vatandaşların kurbanı kendi kesmemesi daha doğru olacaktır. Doğrama ve kıyma yaptıracaksa, herhangi bir kasaba giderek bu işlemleri yaptırabilir. Olumsuz gördüğümüz her durumu, kolluk kuvvetlerine bildirmek şartıyla biz de gözlemci olarak sahada olacağız. Kurban kesmeyi bilmeyen vatandaşlarımız, hayvanı telef edebilir. Uygun olmayan şartlarda yapılan kesimin, Kabahatler Kanunu'na göre 5 bin 262 lira; uygunsuz ortamda yapılan kesimin ise 72 bin lira cezası var" dedi.

30 yıldır kasaplık yaptığını belirten Adem Gezici ise, "30 yıldır bu işin içerisindeyim. Bıçağıma da güveniyorum ama yine de güvenlik önlemlerimi alıyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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