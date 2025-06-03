Kavurmayı Lokum Gibi Yapıyor! Yılların Ustası Püf Noktayı Açıkladı
Kurban Bayramı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kavurma, her zaman istenilen yumuşaklıkta olmayabiliyor. Özellikle yeni kesilmiş etle yapılan kavurmalar, doğru yöntemler uygulanmadığında sert bir dokuya sahip olabiliyor. Uzmanlar, kavurmanın lokum gibi olması için dikkat edilmesi gereken adımları paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni kesilen kurban eti, kasılma sürecinde olduğu için pişirildiğinde genellikle sert olur. Bu nedenle eti, kavurma yapmadan önce en az 12 ila 24 saat boyunca buzdolabında dinlendirmek gerekiyor. Etin dinlenmesi, liflerin gevşemesini sağlayarak pişirme sırasında daha yumuşak bir kıvam elde edilmesine yardımcı oluyor.
KENDİ YAĞINDA VE KISIK ATEŞTE PİŞİRİN
Kavurmanın en önemli adımlarından biri, etin kendi yağıyla pişirilmesi. Kısık ateşte uzun süre pişirilen et, önce suyunu salıyor, ardından bu suyu çekerek lezzetini artırıyor. Bu yöntem, hem lezzeti artırıyor hem de etin yumuşak kalmasını sağlıyor.
TUZU EN SON EKLEYİN
Pişirme esnasında tuzun erken eklenmesi, etin sertleşmesine neden olabiliyor. Bu yüzden tuz ve baharatların, pişme sürecinin sonunda ilave edilmesi öneriliyor. Böylece etin su kaybı minimize edilerek dokusu korunmuş oluyor.
AZ MİKTARDA SICAK SU KULLANIN
Pişirme sırasında etin üzerine çok az miktarda (yaklaşık 1 çay bardağı) sıcak su eklemek, etin buhar yardımıyla daha yumuşak pişmesini sağlıyor. Kullanılan suyun sıcak olması ise pişirme sürecinde etin lif yapısına zarar vermeden kıvam almasını kolaylaştırıyor.
SAKLAMA KOŞULLARI DA ÖNEMLİ
Kavurmayı birkaç gün boyunca tüketmeyi planlayanlar için ise saklama yöntemi önemli bir detay. Tencerenin tabanına yerleştirilecek küçük bir parça bayat ekmek, buzdolabında saklanan kavurmanın nemini koruyarak daha uzun süre yumuşak kalmasına yardımcı oluyor.
Yukarıdaki adımları uygulayarak siz de Kurban Bayramı sabahlarında, mis gibi kokular eşliğinde ağızda dağılan yumuşacık bir kavurma hazırlayabilirsiniz.