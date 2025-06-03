Kavurmayı Lokum Gibi Yapıyor! Yılların Ustası Püf Noktayı Açıkladı

TUZU EN SON EKLEYİN

Pişirme esnasında tuzun erken eklenmesi, etin sertleşmesine neden olabiliyor. Bu yüzden tuz ve baharatların, pişme sürecinin sonunda ilave edilmesi öneriliyor. Böylece etin su kaybı minimize edilerek dokusu korunmuş oluyor.

AZ MİKTARDA SICAK SU KULLANIN

Pişirme sırasında etin üzerine çok az miktarda (yaklaşık 1 çay bardağı) sıcak su eklemek, etin buhar yardımıyla daha yumuşak pişmesini sağlıyor. Kullanılan suyun sıcak olması ise pişirme sürecinde etin lif yapısına zarar vermeden kıvam almasını kolaylaştırıyor.