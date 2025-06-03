Arefe Günü Bankalar Açık mı, Çalışıyor mu? 5 Haziran Kurban Bayramı Öncesi Bankalar Kaça Kadar Açık?

Bankada işlem yapacak olan vatandaşlar, arefe günü hakkında bilgi almak istiyor. Arefe günü yaklaştıkça "Arefe Günü bankalar açık mı, çalışıyor mu?", "5 Haziran Kurban Bayramı öncesi bankalar kaça kadar açık?" sorusu en çok merak edilen konuların başında geliyor. İşlemlerini bayram öncesi tamamlamak isteyenler için detaylar belli oldu.

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Arefe Günü Bankalar Açık mı, Çalışıyor mu? 5 Haziran Kurban Bayramı Öncesi Bankalar Kaça Kadar Açık?

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala vatandaşlar, banka işlemlerini bayram öncesinde tamamlamak için "5 Haziran arefe günü bankalar açık mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. 2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde bankaların çalışma saatleri belli oldu. Peki, "Arefe Günü bankalar açık mı, çalışıyor mu?", "Kurban Bayramı öncesi bankalar kaça kadar açık?" İşte detaylar...

5 HAZİRAN 2025 AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Resmi takvime göre, Türkiye'de dini bayramların arefe günleri yarım gün tatil olarak uygulanıyor. Bu doğrultuda, 5 Haziran 2025 Perşembe günü Kurban Bayramı’nın arefesi olması nedeniyle bankalar sabah saatlerinde hizmet verecek.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK?

Arefe Günü Bankalar Açık mı, Çalışıyor mu? 5 Haziran Kurban Bayramı Öncesi Bankalar Kaça Kadar Açık? - Resim : 1

Öğle 13.00 itibarıyla resmi tatil başlayacağından, bankalar da sadece öğlene kadar açık olacak. Bu süreçte kamu bankaları ile birlikte özel bankalar da sabah saatlerinde müşterilere hizmet sunmaya devam edecek.

BAYRAM ÖNCESİ BANKAYA GİDECEKLER DİKKAT

Bayram öncesi havale, EFT ve diğer bankacılık işlemlerini yapmak isteyenlerin, 5 Haziran Perşembe günü öğlene kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Aksi halde bu işlemler, bayram tatilinin ardından ilk mesai gününe kalacak.

Arefe Günü Bankalar Açık mı, Çalışıyor mu? 5 Haziran Kurban Bayramı Öncesi Bankalar Kaça Kadar Açık? - Resim : 2

Özel sektörde çalışanlar içinse arefe günü öğleden sonraki saatler, işverenin kararına bağlı olarak mesai ücreti kapsamında değerlendirilebilecek. Bu nedenle çalışanlar, iş yerlerinden bilgi alarak tatil planlarını yapmalı.

5 Haziran 2025 Perşembe günü, yani Kurban Bayramı arefesinde bankalar öğlene kadar açık olacak. Tüm banka işlemleri, saat 13.00’e kadar tamamlanmalı. Bu detay, özellikle finansal işlemlerini bayramdan önce tamamlamak isteyen vatandaşlar için oldukça önemli.

Kaynak: Haber Merkezi

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