Kayseri'nin Sanayi Devi Konkordato İlan Etti

Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yapılan duyuruda, davacı İnka Bakır Sac Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin talebi üzerine başlatılan konkordato davasında geçici mühlet kararı verildiği bildirildi. Karara göre, şirket için 3 ay süreli geçici mühlet süreci başladı.

3 KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ ATANDI

Geçici mühlet süresi boyunca şirketin mali yapısının denetimi için 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi. Bu kapsamda; muhasebe alanında öğretim üyesi olan Ahmet Tanç, hukukçu Murat Doğan ve bağımsız denetçi Hacı Ayvaz, mahkeme kararıyla resmen görevlendirildi.

KONKORDATO SÜRECİ İZLENMEYE DEVAM EDİLECEK

Konkordato ilanı ile birlikte İnka Bakır Sac Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, yasal koruma sürecine girmiş oldu. Şirketin faaliyetlerini yeniden yapılandırması ve mali dengesini sağlaması için verilen bu süre boyunca, komiser heyeti tarafından ayrıntılı bir raporlama yapılacak. Süreç sonunda nihai karar, mahkeme tarafından verilecek.