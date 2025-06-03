CHP’li Vekilden Akaryakıt Zamlarına Sert Tepki

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, benzin ve motorine gelen yüksek zamları “vergi soygunu” olarak niteledi. Kanko, dünya genelinde petrol fiyatlarının düştüğünü, ancak Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının katlanarak arttığını vurguladı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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CHP’li Vekilden Akaryakıt Zamlarına Sert Tepki

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, benzin, motorin ve LPG’ye yapılması planlanan yeni zamlar üzerinden hükümete sert sözlerle yüklendi. Kanko, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının dünyadaki eğilimlerle uyuşmadığını vurgulayarak, “Son 4 yılda dünya piyasalarında ham petrol fiyatı yüzde 4 düşmüşken, Türkiye’de benzin fiyatı yüzde 537 arttı!” diyerek eleştirisini dile getirdi.

Milletvekili Kanko, açıklamasında özellikle vergi yükünün vatandaşa ağır bir bedel olarak döndüğünü savundu. “Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bu nasıl bir ekonomi yönetimidir?” ifadelerini kullanan Kanko, küresel kriz bahanesiyle yapılan zamların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Zamların arkasındaki sorumluluğun iktidarın ekonomi politikaları olduğunu belirten Kanko, “Bu tabloyu halkın aklıyla alay eder gibi dış güçlere bağlayamazsınız! Bu zamların tek sorumlusu, halkı değil rantı düşünen ekonomi anlayışıdır!” sözleriyle tepkisini sürdürdü.

'HANİ PETROL BULUNMUŞTU?'

Açıklamasında hükümetin çelişkili söylemlerine de değinen Kanko, Gabar ve Karadeniz’deki enerji kaynaklarının neden vatandaşa yansımadığını sorguladı. “Hani Gabar’da petrol bulunmuştu? Hani Karadeniz’den doğalgaz fışkırmıştı? Madem öyle, neden hâlâ dünya rekoru kıran akaryakıt fiyatlarıyla vatandaş eziliyor?” diyerek hükümetin vaatlerini hatırlattı.

'VERGİ YÜKÜNDE REKOR KIRILIYOR'

Kanko, açıklamasının sonunda Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarının asıl nedeninin yüksek vergi oranları olduğunu vurguladı. “Şunu herkes çok iyi bilsin: Türkiye akaryakıt fiyatlarında değil, vergi yükünde rekor kırıyor. Bu düzen sürdürülemez!” sözleriyle sistemin değişmesi gerektiğini dile getirdi.

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