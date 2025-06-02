Konkordato Sürecinde Olan Hitit Seramik İçin Mahkemeden 15 Günlük Süre

Mahkeme kararı, Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Beril Seramik Hammaddeleri Üretim Satış ve Ticaret A.Ş. ile İbrahim Hızal Holding Yatırım A.Ş.'nin yanı sıra, Sevgi Hızal, Beril Hızal, Eylül Nehir Hızal ve Ülker Yazıcı hakkında kesin mühlet verilmesini kapsıyor. Kararla birlikte söz konusu kişi ve şirketler için konkordato süreci resmen başladı.

ALACAKLILAR İÇİN 15 GÜNLÜK BİLDİRİM SÜRESİ BAŞLADI

Mahkeme, 6 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl süreyle kesin mühlet kararı verirken, alacaklılar için de önemli bir süreç başlattı. Alacaklıların, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiseri Cengiz Özübek’in İstanbul Başakşehir’deki ofisine başvurarak alacaklarını bildirmesi gerekiyor.

BAŞVURU KOŞULLARI VE BELGELER

Alacak bildiriminde bulunacak kişilerin, borçlarına ilişkin gerekçeleri açıklayan dilekçeleri ve belgelerin aslı veya onaylı suretleriyle başvuru yapması gerekiyor. Gerçek kişiler kimlik fotokopisi, tüzel kişiler ise noter onaylı imza sirküleriyle işlem yapabilecek. Bildirimler, mesai saatleri içinde şahsen veya vekil aracılığıyla yapılabilecek.

DÖVİZ VE MADDİ OLMAYAN ALACAKLAR İÇİN DETAYLAR

Yabancı para cinsinden olan alacakların, 9 Ekim 2024 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığıyla bildirilmesi isteniyor. Paradan farklı nitelikteki alacaklar için de aynı tarih itibarıyla TL karşılıklarının belirtilmesi ve hesap dökümlerinin sunulması gerekiyor.

ALACAKLARINI BİLDİRMEYENLER MÜZAKEREYE KATILAMAYACAK

Mahkeme, alacaklarını süresi içinde bildirmeyen kişilerin, konkordato projesinin müzakerelerine katılamayacağını hatırlattı. Ayrıca belgelerin iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebileceği, ancak 15 günlük sürenin aşılması durumunda bu postaların dikkate alınmayacağı açıklandı. Alacaklılara, ilan metninin örneği adreslerine posta yoluyla da gönderilecek.