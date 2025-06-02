Konkordato Sürecinde Olan Hitit Seramik İçin Mahkemeden 15 Günlük Süre

Uşak'ta 1989 yılında kurulan ve yıllık 20 milyon adet seramik karo üretim kapasitesi bulunan Hitit Seramik'in de aralarında bulunduğu şirketlerin konkordato süreciyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, konkordato davası kapsamında borçlu şirketlere kesin mühlet verilmesine karar verdi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Konkordato Sürecinde Olan Hitit Seramik İçin Mahkemeden 15 Günlük Süre

Mahkeme kararı, Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Beril Seramik Hammaddeleri Üretim Satış ve Ticaret A.Ş. ile İbrahim Hızal Holding Yatırım A.Ş.'nin yanı sıra, Sevgi Hızal, Beril Hızal, Eylül Nehir Hızal ve Ülker Yazıcı hakkında kesin mühlet verilmesini kapsıyor. Kararla birlikte söz konusu kişi ve şirketler için konkordato süreci resmen başladı.

ALACAKLILAR İÇİN 15 GÜNLÜK BİLDİRİM SÜRESİ BAŞLADI

Mahkeme, 6 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl süreyle kesin mühlet kararı verirken, alacaklılar için de önemli bir süreç başlattı. Alacaklıların, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiseri Cengiz Özübek’in İstanbul Başakşehir’deki ofisine başvurarak alacaklarını bildirmesi gerekiyor.

Konkordato Sürecinde Olan Hitit Seramik İçin Mahkemeden 15 Günlük Süre - Resim : 1

BAŞVURU KOŞULLARI VE BELGELER

Alacak bildiriminde bulunacak kişilerin, borçlarına ilişkin gerekçeleri açıklayan dilekçeleri ve belgelerin aslı veya onaylı suretleriyle başvuru yapması gerekiyor. Gerçek kişiler kimlik fotokopisi, tüzel kişiler ise noter onaylı imza sirküleriyle işlem yapabilecek. Bildirimler, mesai saatleri içinde şahsen veya vekil aracılığıyla yapılabilecek.

DÖVİZ VE MADDİ OLMAYAN ALACAKLAR İÇİN DETAYLAR

Yabancı para cinsinden olan alacakların, 9 Ekim 2024 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığıyla bildirilmesi isteniyor. Paradan farklı nitelikteki alacaklar için de aynı tarih itibarıyla TL karşılıklarının belirtilmesi ve hesap dökümlerinin sunulması gerekiyor.

ALACAKLARINI BİLDİRMEYENLER MÜZAKEREYE KATILAMAYACAK

Mahkeme, alacaklarını süresi içinde bildirmeyen kişilerin, konkordato projesinin müzakerelerine katılamayacağını hatırlattı. Ayrıca belgelerin iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebileceği, ancak 15 günlük sürenin aşılması durumunda bu postaların dikkate alınmayacağı açıklandı. Alacaklılara, ilan metninin örneği adreslerine posta yoluyla da gönderilecek.

Denizli'den Tüm Türkiye'ye Havlu ve Bornoz Gönderiyordu! Ephemeris Tekstil'in Konkordato Süreciyle İlgili Yeni GelişmeDenizli'den Tüm Türkiye'ye Havlu ve Bornoz Gönderiyordu! Ephemeris Tekstil'in Konkordato Süreciyle İlgili Yeni GelişmeEkonomi

Türkiye'nin Market Devi İflas Bayrağını Çekti! Yaptığı Büyük İndirimlerle BiliniyorduTürkiye'nin Market Devi İflas Bayrağını Çekti! Yaptığı Büyük İndirimlerle BiliniyorduEkonomi

Etiketler
İflas Konkordato
Sabah Kahvaltısında Uzak Durmanız Gereken Yiyecekler Sabah Kahvaltısında Uzak Durmanız Gereken Yiyecekler
Yıllık İzne Çıkacaklar Dikkat! Yargıtay Öyle Bir Emsal Karar Verdi ki... Haklı Fesih Yapabilir, Kıdem Tazminatı Alabilirsiniz Yıllık İzne Çıkacaklar Dikkat! Yargıtay Öyle Bir Emsal Karar Verdi ki...
Sabah mı Akşam mı Duş Alınmalı? Böylesine Fark Ettiğini Kimse Bilmiyordu Sabah mı Akşam mı Duş Alınmalı? Böylesine Fark Ettiğini Kimse Bilmiyordu
Akaryakıtta Yine Tabela Değişiyor! Motorin ve Otogazın Yeni Fiyatı Belli Oldu Akaryakıtta Yine Tabela Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Maaşlarda ve Emekli Tazminatlarında Önemli Değişiklik! Kritik 3600 Ek Gösterge Kararı İle Memura Ek Ödeme Maaşlarda ve Emekli Tazminatlarında Önemli Değişiklik
Altın Haftaya Yükselişle Başladı! Uzman İsim Rakam Verdi: 'Bu Seviyeyi Aşarsa Kalıcı Olur' Altın Haftaya Yükselişle Başladı
Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Eşiğinde: 57 Yıllık Marka Çöküyor, İşten Çıkarmalar Başladı Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Eşiğinde: 57 Yıllık Marka Çöküyor, İşten Çıkarmalar Başladı
Türkiye'de Yeni Bir Banka Açılıyor! BDDK'ya Resmen Başvuruldu Türkiye'de Yeni Bir Banka Açılıyor! BDDK'ya Resmen Başvuruldu
TEMU'dan Alışveriş Yapanlar Dikkat! Bu Ürünleri Alanlar Pişman Olacak, Türkiye'ye Girişi Yasaklanıyor TEMU'dan Alışveriş Yapanlar Dikkat! Bu Ürünleri Alanlar Pişman Olacak