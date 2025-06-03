CHP'li Gürer'den TMO’nun Buğday Alım Fiyatına Tepki

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) açıkladığı 2024 yılı buğday alım fiyatlarını eleştirdi. Gürer, açıklanan rakamların üretici maliyetlerinin çok altında kaldığını ve çiftçinin ayakta kalmasının giderek zorlaştığını belirtti.

'ÇİFTÇİYE 'BU İŞİ YAPMA' DEMEKTİR'

TMO’nun makarnalık buğday için ton başına 13.500 TL, arpa için ise 11.000 TL fiyat açıkladığını hatırlatan Gürer, “Geçen yıla kıyasla sınırlı bir artış yapılmış ama girdi maliyetleri bu artıştan çok daha fazla yükseldi” dedi. Gürer, “Kuru tarımda kilogram maliyeti 18,80 TL, sulu tarımda ise 17,25 TL’ye ulaşmış durumda. Açıklanan fiyat ise sadece 13,50 TL. Bu tablo açıkça çiftçiye ‘bu işi yapma’ demektir” ifadelerini kullandı.

MALİYETLER HER YIL ARTIYOR

Üretim maliyetlerinin her geçen yıl daha da arttığını belirten Gürer, çiftçilerin mazot, gübre, tohum ve kira gibi temel girdileri karşılamakta zorlandığını söyledi. “Bu şartlarda üretimi sürdürmek mümkün değil” diyen Gürer, çiftçinin gelir elde edemediği ortamda üretimden uzaklaştığını ve bunun sonucunda ithalata olan bağımlılığın arttığını vurguladı.

'YERLİ ÜRETİCİ REKABET EDEMİYOR'

Gürer, 2023 yılında buğday üretiminin 22 milyon ton olduğunu, bu yıl ise 19,6 milyon tona kadar düşmesinin beklendiğini belirtti. Türkiye’nin yılda yaklaşık 10 milyon ton buğday ithal ettiğini hatırlatan Gürer, “İşleme rejimi kapsamında yapılan ithalatın yanında yurt içi pazara giren ithal buğday yerli üreticiyi rekabet edemez hale getiriyor” dedi.

İklim krizinin etkisiyle yaşanan dolu, don, kuraklık ve sel gibi afetlerin üreticiyi daha da zor durumda bıraktığını ifade eden Gürer, “Stratejik ürün olan buğdayın üretimini korumak için acil önlem alınmalı. Çiftçiye maliyetini karşılayan fiyat verilmeden, destek sağlanmadan bu ülke tarımda tutunamaz” diyerek çağrıda bulundu.