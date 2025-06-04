İstanbul'da 2 Çocuk Denizin Ortasında Mahsur Kaldı, Çaresizce Kürek Çektikleri Anlar Kayda Alındı
İstanbul Sarıyer açıklarında botla açılan 2 çocuk denizde mahsur kaldı. Çocuklar, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde 2 çocuk botla denize açıldı. Çocuklar geri dönemezken, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu. Çocukların kurtarılma anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Dün 19.30’da meydana gelen olayda, iki çocuğun botla denizde ilerlediği anlaşıldı. Uzun süre denizde kürek çeken çocukları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çocukların botla ilerlediği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Görüntülerde, şişme botla çocukların denizde açıldıkları anlar yer aldı. Bu sırada oradan geçen bir tur teknesinin oluşturduğu dalgalar nedeniyle çocukların botta güçlükle durdukları görüldü.
Sahil Güvenlik ekipleri çocukları kurtarmak için harekete geçerken, çocuklar kurtarıldı. Sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: DHA