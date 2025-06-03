Bahçeli ile Özel Arasında Dikkat Çeken Diyalog: 'Çok Hareketlisiniz Maşallah'

TBMM Genel Kurulu bugün en hareketli günlerinden birini geçirdi. 28’inci Yasama Yılı’nın ikinci döneminde görev yapacak TBMM Başkanı, Genel Kurul'da yapılan oylama sonucu yeniden Numan Kurtulmuş oldu. Öte yandan Meclis Başkanlığı seçimi devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis kulisinde selamlaştı. Bahçeli'nin Özel'e yönelik, 'Çok hareketlisiniz maşallah' sözleri dikkat çekti.

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TBMM Genel Kurulu'nda 28’inci Yasama Yılı’nın ikinci döneminde görev yapacak TBMM Başkanı için saat 18.00 sıralarında Genel Kurul’da oylama başladı. Birinci tur oylamanın tamamlanmasına yakın Devlet Bahçeli Genel Kurul Salonu’na gelerek oyunu kullandı ve ardından, ikinci turu beklemek üzere, yanında TBMM Başkanvekili Celal Adan ve diğer kurmaylarıyla muhalefet kulisine geçti.

'ÇOK HAREKETLİSİNİZ MAŞALLAH'

Bahçeli kuliste otururken, birinci tur oylamada oy kullandıktan sonra CHP Grubu’ndaki makamına geçen Özgür Özel ikinci tur için Genel Kurul’a gelirken, Devlet Bahçeli’nin oturduğu bölüme yöneldi. Bahçeli ayağa kalkarak Özgür Özel ile tokalaştı ve "Sizi yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah. Başarılar diliyorum" dedi. Özgür Özel de "Sağ olun" karşılığını verdi. Özgür Özel, diğer MHP’lilerle de tokalaştıktan sonra oylama için Genel Kurul’a geçti.

Öte yandan, Devlet Bahçeli kuliste oylama için beklerken, bir basın mensubunun çocuğu olan kız öğrenciyi yanına çağırarak kısa sohbet etti ve bisküvi ikram etti. Bahçeli, çocukla fotoğraf da çektirdi. İktidar kulisinde de yoğun hareketlilik yaşanırken, AKP'li milletvekillerinin tamamına yakını oylama için hazır bulundu.

Kaynak: ANKA

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