Gaziantep'te Geri Dönüşüm Tesisindeki Yangın Büyük Çapta Hasara Neden Oldu

Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası söndürülen yangında büyük çapta maddi hasar meydanda geldi.

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Gaziantep'te Geri Dönüşüm Tesisindeki Yangın Büyük Çapta Hasara Neden Oldu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın, Nizip Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yayıldı.

Yangının fark edilmesi sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumanları gökyüzünü kaplayan alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü. Tesiste büyük çapta maddi hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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