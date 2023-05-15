Antalya’da geri dönüşüm tesisi alev alev yandı, gökyüzü siyaha büründü

Antalya’da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında havaya çıkan dumanlar adet gökyüzünü kapladı. Kimsenin yaralanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. Vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.

Yangın, sabah saat 06.30 sıralarında Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi.

Tesiste bulunan plastik ürünlerin yandığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangında geri dönüşüm tesisi yakınında bulunan bir serada yandı. Kimsenin yaralanmadığı olayda tesiste büyük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangın anında çıkan dumanlar ise adeta gökyüzünü kapladı. Yangının çıkışına yönelik itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA

Benzer Videolar

Batman’da kanala düşen kuzu itfaiye ekiplerince kurtarıldı Batman’da kanala düşen kuzu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Doğa yürüyüşünde göktaşı buldular: Alıcı çıkana kadar kasada saklayacaklar Doğa yürüyüşünde göktaşı buldular: Alıcı çıkana kadar kasada saklayacaklar
Hayatını karartan kilolarından kurtuldu: 6 ayda 57 kilo verdi Hayatını karartan kilolarından kurtuldu: 6 ayda 57 kilo verdi
Mersin'de fırtına ve hortum... Panik anları kamerada Mersin'de fırtına ve hortum... Panik anları kamerada
Kakava coşkusunu ve eğlencenin tadını çadırlarında çıkardılar Kakava coşkusunu ve eğlencenin tadını çadırlarında çıkardılar
İsmail Saymaz: 'Erzurum'da belediyeye verilen halı dokuma atölyesi, ahıra dönüştürülmüş' İsmail Saymaz: 'Erzurum'da belediyeye verilen halı dokuma atölyesi, ahıra dönüştürülmüş'
Köylülerin imece usulü aldığı güneş enerjisi paneli ve su motorunu çaldılar Köylülerin imece usulü aldığı güneş enerjisi paneli ve su motorunu çaldılar
Depremde ağır hasar alan bina suç mekanı oldu, mahalleli isyan etti Depremde ağır hasar alan bina suç mekanı oldu, mahalleli isyan etti
Tunceli’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı Tunceli’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı
Düzce'de Off-Road kulübü üyeleri baharda yağan karın tadını çıkarttılar Düzce'de Off-Road kulübü üyeleri baharda yağan karın tadını çıkarttılar
Trabzon'da su içmek isterken dereye düşen karaca için kurtarma operasyonu Trabzon'da su içmek isterken dereye düşen karaca için kurtarma operasyonu
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı elektrik direği aracın üzerine devrildi Ehliyetsiz sürücünün çarptığı elektrik direği aracın üzerine devrildi
ÇOK OKUNANLAR
81 ilde 600 milletvekilinin tam listesi: İşte il il Meclis'e giren isimler 81 ilde 600 milletvekilinin tam listesi...
Oyuncu, müzisyen, gazeteci... İşte Meclis'e giren ünlü isimler İşte Meclis'e giren ünlü isimler
Milletvekili seçilemediler... İşte Meclis'e giremeyen ünlü isimler Milletvekili seçilemediler... İşte Meclis'e giremeyen ünlü isimler
10 genel başkan Meclis'e girdi: Destici ve Özdağ giremedi 10 genel başkan Meclis'e girdi
Gazeteler 14 Mayıs'ı hangi manşetlerle gördü? Gazeteler seçimleri hangi manşetlerle gördü?