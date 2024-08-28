Hırsız Kapıcı Evi Soydu, Kuyumcuda Yakayı Ele Verdi

Mersin'de merkez Yenişehir ilçesinde bulunan bir apartmandaki daireden yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyası çalındı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı.

Olay yerine giden polis ekipleri, apartmana ait olan 672 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını izledi. Daha sonra yapılan teknik ve fiziki çalışmayla hırsızlık olayını apartman görevlisi olarak çalışan C.T.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli C.T. evine yapılan operasyonla yakalandı, çaldığı 2,5 milyon değerindeki ziynet eşyaları ve döviz ele geçirildi. Şüphelinin dövizlerin bir kısmını bozdurma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan C.T., 'nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA