Garsonlar, Müşteriye Saldırmıştı: Galataport AVM'de Silahların Patladığı An Kameralarda

Galataport AVM'deki restoranda müşteri ile garson arasında 'çayın geç gelmesi' nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Garsonlar tarafından darbedilen müşteri, silahına davranarak hava ateş açtı. O anlar anbean kaydedildi.

Olay, Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi'nde Galataport alışveriş merkezindeki bir restoranda cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi.

İddialara göre, eşi ve çocuğuyla bir kafeye giden iş insanı E.E, çay ve su siparişi verdi. Ancak siparişin geç gelmesi nedeniyle garsonlarla arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce 6 garson iş insanını darbetti. E.E. yanındaki silahı çıkararak havaya ateş etti.

O ANLAR KAMERADA

Kafede yaşanan tartışma ve iş insanının silahını çıkarması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kafede oturan iş insanı ile garsonların tartışması görülüyor. Daha sonra da silah sesi duyulunca çevredekiler uzaklaşıyor. İş insanı kafenin bahçesine çıkınca tartışma kavgaya dönüyor. İş insanı burada da darbedilince belindeki silahını çıkarıyor.

Kaynak: DHA

Benzer Videolar

İşte Herkesin Merak Ettiği O Ofis! Kılıçdaroğlu Kapıları İlk Kez Gerçek Gündem'e Açtı Kılıçdaroğlu Kapıları İlk Kez Gerçek Gündem'e Açtı
Havuzda Dehşet Dolu Anlar... Güneşlenirken Ölümden Döndü Havuzda Dehşet Dolu Anlar... Güneşlenirken Ölümden Döndü
Hırsız Kapıcı Evi Soydu, Kuyumcuda Yakayı Ele Verdi Hırsız Kapıcı Evi Soydu, Kuyumcuda Yakayı Ele Verdi
Arnavutköy'de Korku Dolu Anlar! Elektrik Telleri Havai Fişek Gibi Patladı Arnavutköy'de Korku Dolu Anlar! Elektrik Telleri Havai Fişek Gibi Patladı
Ümraniye'de Nefes Kesen Kovalamaca: Polisten Kaçarken... Ümraniye'de Nefes Kesen Kovalamaca: Polisten Kaçarken...
Aldatılan Kadın Cinnet Geçirdi; Evi Ateşe Verdi Aldatıldığını Öğrenen Kadın Cinnet Geçirdi!
Gökyüzünde Gördüğü Cismi Ufo Sandı Heyecandan Ne Yapacağını Bilemedi! Gökyüzünde Gördüğü Cismi Ufo Sandı Heyecandan Ne Yapacağını Bilemedi!
Anne Hayatını Kaybetti Bebeği Yaralandı O Anlar Kamerada! Anne Hayatını Kaybetti Bebeği Yaralandı O Anlar Kamerada!
Eskişehir Saldırganı 5 Kişiyi Yaralamıştı: Yaralıların Sağlık Durumu Hakkında Açıklama! Eskişehir Saldırganı 5 Kişiyi Yaralamıştı: Yaralıların Sağlık Durumu Hakkında Açıklama!
Teleferik Kazasının Yaşanmıştı Belediye Başkanından Çarpıcı Açıklamar! Teleferik Kazasının Yaşanmıştı Belediye Başkanından Çarpıcı Açıklamar!
Bakkala Tüpü Fırlattı Dehşet Anları Kameralara Yansıdı! Bakkala Tüpü Fırlattı Dehşet Anları Kameralara Yansıdı!
Polis Affetmedi Trafik Magandalarına Ceza Yağdı! Polis Affetmedi Trafik Magandalarına Ceza Yağdı!