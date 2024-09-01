İşte Herkesin Merak Ettiği O Ofis! Kılıçdaroğlu Kapıları İlk Kez Gerçek Gündem'e Açtı

Kurultayda CHP Genel Başkanlığı yarışını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu geçen yıl kasım ayında kendisine bir çalışma ofisi tutmuştu. Kılıçdaroğlu, çalışma ofisi için ise 6’lı masa ortaklarından İYİ Parti, DEVA ve Gelecek partilerinin genel merkezlerinin de bulunduğu Ankara'daki Mustafa Kemal Mahallesi’ni tercih etmişti. Kiralık olan çalışma ofisinin dubleks olduğu ve üç odasının bulunduğu basına yansımıştı.

Herkesin merak ettiği o ofisin kapıları ise ilk kez Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar’a açıldı. Avşar, Kılıçdaroğlu’nun çalışma odasını, kütüphanesini, ofisin mutfağını, bahçesini okurlarımız için adım adım görüntüledi.

Kaynak: Gerçek Gündem