Erzincan Polisi Otizmli Genç Kızın Hayalini Gerçekleştirdi

Erzincan’da otizm sendromlu bir genç kızın en büyük hayali polislerle bir araya gelmekti. Bu isteği öğrenen Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, genç kızın mutluluğuna ortak olmak için harekete geçerek bir ziyaret gerçekleştirdi. Polisler gence hediyelerini takdim ederken gencin mutluluğu ise gözlerinden okunuyordu.

Baran Şenel Baran Şenel
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Erzincan’da otizm sendromlu bir genç kızın en büyük hayali polislerle bir araya gelmekti. Bu isteği öğrenen Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, genç kızın mutluluğuna ortak olmak için harekete geçti.

Polis teşkilatı, kendilerini çok seven genç kızı evinde ziyaret ederek ona unutulmaz bir gün yaşattı. Ziyaret sırasında genç kıza çeşitli hediyeler takdim eden ekipler genç kızın her daim yanında ve destekçisi olduklarını belirttiler. Polisleri büyük bir sevinçle karşılayan genç kızın mutluluğu gözlerinden okunuyordu

Kaynak: İHA

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