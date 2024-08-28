Arnavutköy'de Korku Dolu Anlar! Elektrik Telleri Havai Fişek Gibi Patladı
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde elektrik hattında kısa devre oluşması sonucu kablolar havai fişek gibi patladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, mahalleli korku dolu anlar yaşadı.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bugün sabaha karşı BEDAŞ'a ait elektrik hattında oluşan kısa devre patlamaya neden oldu. Kablolar etrafa havai fişek gibi kıvılcım saçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle herhangi bir yangın çıkmadı.
Kaynak: İHA