Aldatılan Kadın Cinnet Geçirdi; Evi Ateşe Verdi
Elazığ’da aldatıldığını öğrenen bir kadın cinnet geçirip evi ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Elazığ’da Yemişlik Mahalle’sinde eşinin kendisini aldattığını öğrenen kadın cinnet getirerek yaşadığı evi ateşe verdi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA