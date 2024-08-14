Eskişehir Saldırganı 5 Kişiyi Yaralamıştı: Yaralıların Sağlık Durumu Hakkında Açıklama!

Eskişehir'de beş kişiyi bıçaklayan genç, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. O genç tutuklanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

Son Güncelleme:

CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Arda K. isimli şahsın çay bahçesinde yaraladığı vatandaşları Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti. Yaralı vatandaşların sağlık durumunun 'gayet iyi' olduğunu belirttiler. Çakırözer, “ Hepimizin üzerinde düşünmesi gereken gençlerimiz nasıl bu noktaya geliyor. Bence bu konunun herkes tarafından araştırılması gerekiyor” dedi.

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Teleferik Kazasının Yaşanmıştı Belediye Başkanından Çarpıcı Açıklamar! Teleferik Kazasının Yaşanmıştı Belediye Başkanından Çarpıcı Açıklamar!
Bakkala Tüpü Fırlattı Dehşet Anları Kameralara Yansıdı! Bakkala Tüpü Fırlattı Dehşet Anları Kameralara Yansıdı!
Polis Affetmedi Trafik Magandalarına Ceza Yağdı! Polis Affetmedi Trafik Magandalarına Ceza Yağdı!
Akrabalar Birbirine Girdi! Akrabalar Birbirine Girdi!
Etkili Olan Sağanak Nedeniyle Caddeler Göle Döndü! Etkili Olan Sağanak Nedeniyle Caddeler Göle Döndü!
Felaketle Sonuçlanacak Yolculuk Böyle Başladı Felaketle Sonuçlanacak Yolculuk Böyle Başladı
Kocaeli'yi Sağanak Yağmur Teslim Aldı, Yollar Nehre Döndü! Kocaeli'yi Sağanak Yağmur Teslim Aldı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Taksici Dehşet Saçtı, Önüne Gelen Her Şeye Çarptı! Taksici Dehşet Saçtı, Önüne Gelen Her Şeye Çarptı
AKP'li Başkan Sokak Ortasında Öldürülmüştü: Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı Saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Artvin'de Yusufeli Barajı sonrası yapılan tünel çöktü, ulaşıma kapandı! Yusufeli Barajı sonrası yapılan tünel çöktü!
Kadıköy'de restoran tavanının çökme anı kamerada Kadıköy'de restoran tavanının çökme anı kamerada
Diyarbakır ve Mardin'de 12 kişinin hayatını kaybettiği yangından sağ kurtulanlar dehşet anlarını anlattı: Alevler saniyede 200 metre ilerliyordu! Yangından sağ kurtulanlar dehşet anlarını anlattı
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de 'İBB Başkanı Kim Olacak?' Krizi! 'Tatlıya Bağlandı' CHP’de 'İBB Başkanı Kim Olacak?' Krizi
Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması: 'Konuşmak İçin Erken Ama...' Dikkat Çeken Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması
Toplantıda Konuşulanlar Ortaya Çıktı: MYK Üyesinin Sözleri Erdoğan'ı Kızdırmış MYK Üyesinin Sözleri Erdoğan'ı Kızdırmış
İşçi, Memur, Emekli, Asgari Ücretli... Çalışanlara Zam Şoku! İşte İktidarın 2025 Planı Çalışanlara Zam Şoku! İşte İktidarın 2025 Planı
Korkunç Kaza... Babanın Mücadelesi Yetmedi! Uçuruma Yuvarlanan Araçtan Sağ Çıkan Olmadı Uçuruma Yuvarlanan Araçtan Sağ Çıkan Olmadı