Eskişehir Saldırganı 5 Kişiyi Yaralamıştı: Yaralıların Sağlık Durumu Hakkında Açıklama!
Eskişehir'de beş kişiyi bıçaklayan genç, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. O genç tutuklanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında açıklama geldi.
CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Arda K. isimli şahsın çay bahçesinde yaraladığı vatandaşları Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti. Yaralı vatandaşların sağlık durumunun 'gayet iyi' olduğunu belirttiler. Çakırözer, “ Hepimizin üzerinde düşünmesi gereken gençlerimiz nasıl bu noktaya geliyor. Bence bu konunun herkes tarafından araştırılması gerekiyor” dedi.
Kaynak: ANKA
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