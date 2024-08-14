Anne Hayatını Kaybetti Bebeği Yaralandı O Anlar Kamerada!

Rampada park halindeyken kontrolden çıkan safari aracının yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlandığı ve 31 yaşındaki Esma Alıcı'nın hayatını kaybettiği, 1 yaşındaki kızı Fatma Ela Alıcı'nın yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Sürücü ve baba Emre Alıcı, eşi Esma Alıcı ve kızı Fatma Ela Alıcı'nın bulunduğu 07 AYK 819 plakalı safari aracını rampada park etti ve indi. İddiaya göre, el freni çekilmeyen araç, geri geri gitmeye başladı. Durumu fark eden Emre Alıcı, aracın açık kapısına asılıp, el frenini çekmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Safari aracı yaklaşık 10 metre yükseklikten inşaat malzemelerinin bulunduğu alana yuvarlanırken, Emre Alıcı son anda kendini yere atıp, kurtuldu.

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