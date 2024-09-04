Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde korkutan anlar! Seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyük bir felakete dönüşmeden söndürüldü. Ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

Son Güncelleme:

Olay, gece saatlerinde Kozlu ilçesi Taşbaca Mahallesi Meşe Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple R.Y.’nin kullandığı 57 FA 437 plakalı otomobil seyir halindeyken alev aldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Garsonlar, Müşteriye Saldırmıştı: Galataport AVM'de Silahların Patladığı An Kameralarda Galataport AVM'de Silahların Patladığı An Kameralarda
İşte Herkesin Merak Ettiği O Ofis! Kılıçdaroğlu Kapıları İlk Kez Gerçek Gündem'e Açtı Kılıçdaroğlu Kapıları İlk Kez Gerçek Gündem'e Açtı
Havuzda Dehşet Dolu Anlar... Güneşlenirken Ölümden Döndü Havuzda Dehşet Dolu Anlar... Güneşlenirken Ölümden Döndü
Hırsız Kapıcı Evi Soydu, Kuyumcuda Yakayı Ele Verdi Hırsız Kapıcı Evi Soydu, Kuyumcuda Yakayı Ele Verdi
Arnavutköy'de Korku Dolu Anlar! Elektrik Telleri Havai Fişek Gibi Patladı Arnavutköy'de Korku Dolu Anlar! Elektrik Telleri Havai Fişek Gibi Patladı
Ümraniye'de Nefes Kesen Kovalamaca: Polisten Kaçarken... Ümraniye'de Nefes Kesen Kovalamaca: Polisten Kaçarken...
Aldatılan Kadın Cinnet Geçirdi; Evi Ateşe Verdi Aldatıldığını Öğrenen Kadın Cinnet Geçirdi!
Gökyüzünde Gördüğü Cismi Ufo Sandı Heyecandan Ne Yapacağını Bilemedi! Gökyüzünde Gördüğü Cismi Ufo Sandı Heyecandan Ne Yapacağını Bilemedi!
Anne Hayatını Kaybetti Bebeği Yaralandı O Anlar Kamerada! Anne Hayatını Kaybetti Bebeği Yaralandı O Anlar Kamerada!
Eskişehir Saldırganı 5 Kişiyi Yaralamıştı: Yaralıların Sağlık Durumu Hakkında Açıklama! Eskişehir Saldırganı 5 Kişiyi Yaralamıştı: Yaralıların Sağlık Durumu Hakkında Açıklama!
Teleferik Kazasının Yaşanmıştı Belediye Başkanından Çarpıcı Açıklamar! Teleferik Kazasının Yaşanmıştı Belediye Başkanından Çarpıcı Açıklamar!
Bakkala Tüpü Fırlattı Dehşet Anları Kameralara Yansıdı! Bakkala Tüpü Fırlattı Dehşet Anları Kameralara Yansıdı!