Ümraniye'de Nefes Kesen Kovalamaca: Polisten Kaçarken...

Ümraniye'de İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, kovalamaca sırasında kaza yaptı. Gözaltına alınan şüphelinin aracında yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.

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Ümraniye'de Aşağı Dudullu Mahallesi’nde Pazartesi günü saat 15.20 sıralarında polis ekipleriyle şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Ara sokakta devam eden kovalamaca sırasında şüphelinin kullandığı otomobil hafif ticari araca çarparak kaza yaptı. Kazada hafif ticari araç ise, savrularak park halindeki 2 otomobile çarptı.

YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin aracında yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.

'DURAN 2 ARABAYA VURDU'

Görgü tanığı Zafer Gündoğmuş, 'Çok şiddetli bir ses geldi. 3 motorize yunus ekipleri kaza yapan arabayı kovalıyormuş. Polisten kaçıyormuş. Herhalde uyuşturucu kaçırıyormuş. Polis 2 saate yakın arabada ve çevrede arama yaptı. Kaza yapınca yakalandı. Hatta kaza yapınca arabayla kaçmaya çalıştı araba kaymaya başladı. Daha sonra yakaladılar. Kazada şüphelinin çarptığı araçtaki 1 kişi de hafif yaralandı. Yoldan geçen arabaya kaçan araba vurdu.Sonra da duran 2 arabaya vurdu' dedi.

Kaynak: DHA

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