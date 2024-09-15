İETT Otobüsünde Kavga: Şoför ile Yolcu Birbirine Girdi

Pendik'te seyir halindeki bir İETT otobüsünde şoför ile bir yolcu arasında şiddetli bir tartışma yaşandı. İddiaya göre tartışma, yolcunun şoföre yönelik tehditler savurmasıyla başladı. Şoför ise bu duruma öfkelenerek yolcunun boğazını sıktı. Olay, otobüs içindeki bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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İstanbul'un Pendik ilçesinde saat 15.40 sıralarında KM11 İETT otobüsünde şoför ile yolcu arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HO 3160 plakalı İETT otobüsünün şoförü seyir halindeyken bir anda durarak, şoför koltuğunun arkasında oturan genç bir yolcuyla bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

İkili arasındaki sözlü tartışma yolcunun şoföre "Seni delerim" demesiyle bir anda kavgaya dönüştü. Bu sözler karşısında öfkelenen İETT şoförü, "Hadi beni delsene" diye bağırarak gencin boğazını sıktı. Kavga esnasında İETT şoförü, "Saat 4'te bindim bu araca, daha bir simit bile yemedim. Psikolojim bozuldu" diyerek kendini savundu.

İkili arasındaki kavga otobüsün içindeki diğer yolcuların araya girmesiyle sonlandı. Genç yolcuyu aşağıya indiren şoför, yoluna devam etti. Yaşanan olay ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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