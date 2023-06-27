Bir anda ortaya çıktı: İstanbul'da tanımlanamayan cisim kameraya yansıdı!

İstanbul semalarında bir sürücünün araç kamerasına gökyüzünde hızla kayan bir cisim takıldı. Cisim, bir anda ortaya çıkıp kayarken, aynı anda sol tarafta bir başka tanımlanamayan cisim de dikkat çekti.

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İstanbul TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde dün 23.55 sıralarında seyreden bir sürücünün araç kamerasına gökyüzünde hızlı kayan bir cisim takıldı.

Saniyeler içerisinde gözden kaybolan cismin ne olduğuna sürücü de anlam veremedi.

BİR ANDA ORTAYA ÇIKTI

Cisim bir anda ortaya çıkıp kayarken, aynı anda sol tarafta bir başka tanımlanamayan cisim de dikkat çekti.

Bir anda ortaya çıktı: İstanbul'da tanımlanamayan cisim kameraya yansıdı! - Resim : 1

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