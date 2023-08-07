İstanbul'a meteor düştü iddiası: Çevre illerden görüntülendi!

İstanbul semalarında saat 02.30 sıralarında gökyüzünde görülen sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi meteor düştü iddialarına neden oldu.

Sosyal medyada gündem olan, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, İstanbul ve çevre illerde görülürken bazı sosyal medya kullanıcıları ise ışığın görüldüğü sırada bir gürültünün duyulduğunu iddia etti.

YALOVA'DAN DA GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan gece saatlerinde İstanbul semalarında beliren cisim Yalova'dan da gözlemlenendi. Cisim yoğun ışık saçıp bir süre sonra gözden kayboluyor.

METEOR, GÖKTAŞI NEDİR?

Bir meteor, Dünya atmosferine giren ve ışık üreten bir göktaşıdır. Meteorlar genellikle asteroitler veya kuyrukluyıldızlar gibi uzaydaki nesnelerden gelir. Meteorlar atmosfere çok yüksek hızlarda girer ve bu da onları ısınır ve ışık üretir. Meteorlar genellikle çok küçüktür ve atmosferde yanmadan kaybolurlar. Ancak, çok büyük meteorlar atmosferde yanabilir ve yere düşebilir. Bu tür meteorlara göktaşı denir.

Kaynak: Gerçek Gündem