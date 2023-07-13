İstanbul'da tamir etmek için aracın altına girdi, ölümden döndü!

İstanbul Arnavutköy'de viteste bırakılan aracın altına tamir etmek için giren işçi ölümden döndü. Yürekleri ağza getiren o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul Arnavutköy’de oto elektrik tamirhanesinde bir işçi kamyoneti tamir etmek için altına girdi. Viteste bırakılan araç, kabloların birbirine temas etmesi üzerine hareket etmeye başladı.

Tamircinin refleksi ve araç şoförünün hızla araca binerek frene basması sonucu, herhangi bir yaralanma olmadan kaza atlatıldı.

"TAMPONU TUTTUM"

Kamyoneti tamir eden Oto Elektrik Ustası Ersin Özenli, "Normalde şanzıman da bir cıvata düştü diye aracın altına girdim. Benim marşla bir alakam yoktu. Araç birden çalıştı vatandaş el freni inik ve aracı viteste bırakmış. Normalde aracın hiç bir şekilde çalışmaması gerek bunların hepsini iptal ettiği için araç çalıştı ve hareket etmeye başladı. Ben erken davrandım tamponu tuttum herhangi bir yaralanma olmadı" dedi.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIM"

Özenli, "Ben başka bir işlem yapmak için aracın altına girdim, bu nedenle alınması gereken önlemeler tam değildi. Ben 27 senelik elektrik ustasıyım ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Müşteri yanımdaydı o araca fırladı ve durdurdu ben ve biraderim buradaydık. Araç durmasaydı duvara çarpardı kendiliğinden stop ederdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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