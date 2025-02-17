Kredi Borcunun Ödenmemesine Sinirlendi: Kocasının Arabasını Çekiçle Parçaladı

Esenyurt’un Talatpaşa Mahallesi'nde bir kadın, eşinin kredi borcunu ödememesine sinirlenerek çekiçle aracına zarar verdi. Olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı

Baran Şenel Baran Şenel
Son Güncelleme:

İstanbul, Esenyurt'ta iddiaya göre eşine kredi çektirip araba aldıran şahıs, borçlarını ödememesi üzerine eşinin sürprizi ile karşılaştı. Aracını modifiye ettirmek isteyen adam bir anda öfkeli, boşanma aşamasında olduğu karısıyla karşılaşınca olanlar oldu.

Kadın elindeki çekiçle araca saldırmaya başladı. Eşinin durdurmaya çalıştığı kadın, öfkesine hakim olamazken, çevredeki vatandaşlar şaşkınlıkla olayı izledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çift, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşanan olayın görüntüleri çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kavga Boşanma
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

İETT Otobüsünde Kavga: Şoför ile Yolcu Birbirine Girdi İETT Otobüsünde Kavga: Şoför ile Yolcu Birbirine Girdi
Okullar Açılıyor! İstanbul Otogarı'nda Dönüş Yoğunluğu Başladı Okullar Açılıyor! İstanbul Otogarı'nda Dönüş Yoğunluğu Başladı
Kadıköy'de restoran tavanının çökme anı kamerada Kadıköy'de restoran tavanının çökme anı kamerada
İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı
İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum
İstanbul'a meteor düştü iddiası: Çevre illerden görüntülendi! İstanbul'a meteor düştü iddiası: Çevre illerden görüntülendi!
İstanbul'da hayran bırakan Süper Ay manzarası dron ile görüntülendi İstanbul'da hayran bırakan Süper Ay manzarası dron ile görüntülendi
İstanbul'da tamir etmek için aracın altına girdi, ölümden döndü! Tamir etmek için aracın altına girdi, ölümden döndü!
Bir anda ortaya çıktı: İstanbul'da tanımlanamayan cisim kameraya yansıdı! İstanbul'da tanımlanamayan cisim kameraya yansıdı!
İstanbul'da ev sahibi-kiracı kavgası kameralara yansıdı! Ev sahibi-kiracı kavgası kameralara yansıdı!
İntihara kalkıştı, vatandaş döverek aşağıya indirdi! İntihara kalkıştı, vatandaş döverek aşağıya indirdi!
İmamoğlu: İhtiyaç sahibi çiftlere 7 bin TL evlilik desteği vermeye başlıyoruz İmamoğlu: İhtiyaç sahibi çiftlere 7 bin TL evlilik desteği vermeye başlıyoruz
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Korkutan Deprem Ankara'da Korkutan Deprem
İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak
Prof. Dr. Tüysüz'den Bingöl İçin Kritik Uyarı! '7.2 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Prof. Dr. Tüysüz'den O Şehir İçin Kritik Uyarı! '7.2 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor'
Ekrem İmamoğlu Hakkında Bilirkişi Soruşturmasında İstenen Ceza Belli Oldu Ekrem İmamoğlu Hakkında Hapis İstemi
Ekrem İmamoğlu Çok Sert Konuştu, Cumhurbaşkanı'nı Hedef Aldı Çok Sert Konuştu, Cumhurbaşkanı'nı Hedef Aldı