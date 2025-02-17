Kredi Borcunun Ödenmemesine Sinirlendi: Kocasının Arabasını Çekiçle Parçaladı

İstanbul, Esenyurt'ta iddiaya göre eşine kredi çektirip araba aldıran şahıs, borçlarını ödememesi üzerine eşinin sürprizi ile karşılaştı. Aracını modifiye ettirmek isteyen adam bir anda öfkeli, boşanma aşamasında olduğu karısıyla karşılaşınca olanlar oldu.

Kadın elindeki çekiçle araca saldırmaya başladı. Eşinin durdurmaya çalıştığı kadın, öfkesine hakim olamazken, çevredeki vatandaşlar şaşkınlıkla olayı izledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çift, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşanan olayın görüntüleri çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA