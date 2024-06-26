Kadıköy'de restoran tavanının çökme anı kamerada

Kadıköy'de bulunan bir restoranın tavanı, dün akşam saat 21.40'ta müşterinin yemek yediği esnada çökmüştü. Yaşanan olaya dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Kadıköy'de restoranın tavanının çökmesi sonucu 1 kişi yaralanmıştı. Olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kadıköy Caddebostan'da bulunan bir restoranın tavanı geçtiğimiz akşam saat 21.40'ta müşterilerin yemek yediği sırada çökmüştü. Çöken tavanın altında kalan müşterilerden D.Ş. (48) isimli kişi yaralanmıştı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, işletme müdürü M.K. ise gözaltına alındı. 'Taksirle yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen M.K. serbest bırakıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Tavanın çöktüğü anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iş yerindeki personellerin çalıştığı, müşterilerin ise yemek yediği sırada tavanın çöktüğü, tavanın altında kalan bazı müşterilerin kendi imkanlarıyla çıktıkları yer alıyor.

Kaynak: İHA

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