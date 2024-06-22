Niğde'de arazi anlaşmazlığı kavgası katliama dönüştü!

Niğde'de akrabalar arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada amca, aynı aileden 2 kişiyi tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.

Son Güncelleme:
> <

Niğde merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde Nevzat T. (60) ile yeğeni Gökhan T. (36) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın büyümesiyle Nevzat T., yeğeni Gökhan T., yeğeninin eşi Semiha T. (36) çocukları Gizem Nazife T. (17), Berat T. (13) ve Nurgül T.'yi (18) tabanca ile vurdu.

İNTİHAR ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yeğeni ve yeğeninin ailesini tabancayla vurduktan sonra intihar eden Nevzat T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Niğde'de arazi anlaşmazlığı kavgası katliama dönüştü! - Resim : 1

Hastaneye sevk edilen Semiha T. ile Gizem Nazife T. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diğer yararlıların ise hastanede tedavileri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Niğde
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Iğdır'da yayla konvoyuna saldırı düzenlendi: 20 yaralı! Yayla konvoyuna saldırı düzenlendi: 20 yaralı!
Hatay'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: Çok sayıda yaralı var! Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Şanlıurfa yandı kavruldu, sokaklar terk edildi! Şanlıurfa yandı kavruldu, sokaklar terk edildi!
Bodrum'da kırmızı alarm verildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu! Kırmızı alarm verildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu!
İstanbul'da büyük göç sürüyor, akın akın geldiler: Yoğunluk oluştu! İstanbul'da büyük göç sürüyor!
Baba sevgisi ve ilgisiyle büyüyen çocuklar daha başarılı ve mutlu! Baba sevgisiyle büyüyen çocuklar daha başarılı ve mutlu
İstanbul'da küfürler savurarak doktora saldırdılar! Küfürler savurarak doktora saldırdılar!
İstanbul'u akın akın terk ettiler, trafik boş kaldı! İstanbul'u terk ettiler, trafik boş kaldı
Antalya'da kayıp olarak aranan doktor ölü bulundu! Kayıp olarak aranan doktor ölü bulundu!
Van'da askeri araç devrildi: Yaralılar var! Askeri araç devrildi: Yaralılar var!
Muğla'da kiracı-ev sahibi çekişmesinde böylesi görülmedi! Kiracı-ev sahibi çekişmesinde böylesi görülmedi!
Bolu'da sandıktan çıktı: Tam 90 yıllık! Sandıktan çıktı: Tam 90 yıllık!
ÇOK OKUNANLAR
Peş peşe açıklamalar: CHP lideri Özel, Kayseri'deki saldırıya 'acizlik' dedi, MHP'liler saldırıya geçti CHP lideri Özel, Kayseri'deki saldırıya 'acizlik' dedi, MHP'liler saldırıya geçti
Polemik sürüyor: Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı'dan karşılıklı açıklama Sabancı ve Aşçı'dan karşılıklı açıklama
AKP'de 'değişim' hareketliliği: İstifaları istenecek AKP'de 'değişim' hareketliliği: İstifaları istenecek
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
Özgür Özel’den CHP üyesine silahlı saldırı olayına ilişkin ilk açıklama: "Görülen tek şey acizliğiniz" Özgür Özel’den ilk açıklama: "Görülen tek şey acizliğiniz"