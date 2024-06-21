Hatay'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Hatay'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi. Kazada 20 kişi yaralandı.
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Hatay'ın Kırıkhan-Reyhanlı yolunda tarım işçilerini taşıyan kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Araçta bulunan 20 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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