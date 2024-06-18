Şanlıurfa yandı kavruldu, sokaklar terk edildi!
Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini artırarak sürüyor. Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterirken, cadde ve sokakların sakin olduğu kentte araç ve insan trafiğinin azaldığı görüldü.
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Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor.
Cadde ve sokakların sakin olduğu kentte araç ve insan trafiğinin azaldığı görülüyor.
TERMOMETRELER 48 DERECEYİ GÖSTERDİ
Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar serinlemek için yeşil ve gölgelik alanları tercih ediyor.
TURİSTLER YOĞUNLUK OLUŞTURDU
Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise sıcak havaya rağmen Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.
Kaynak: Gerçek Gündem
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