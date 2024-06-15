Baba sevgisi ve ilgisiyle büyüyen çocuklar daha başarılı ve mutlu!

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), 1996 yılından beri Türkiye’nin pek çok şehrinde babalara yönelik destek programları uyguluyor, “ilgili babalık” kavramının içselleştirilmesi için çalışıyor.

AÇEV Kurumsal İşbirlikleri ve Savunu Direktörü Hasan Deniz, Babalar Günü vesilesiyle ilgili babalık kavramına yeniden dikkat çekmek istediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Babaların ilk günden itibaren çocuklarının bakımında sorumluluk almaları, gelişimlerini destekleyen tutumlar göstermeleri ve çocukları ile yakın ilişki kurmaları, çocuğun gelişimi ve iyi olma halini son derece olumlu etkiliyor. Araştırmalarda Türkiye’deki cinsiyet rollerine dayalı aile yapılarının, çocuğun bakım ve gelişiminden birincil derecede anneyi sorumlu tuttuğu görülüyor. Ancak ilgili babalık üzerine yapılan çalışmalarda ise ilgili babaların çocuklarının okula hazır olma becerilerinin daha yüksek olduğu, okulda akademik olarak daha başarılı oldukları, daha zengin kelime bilgisine sahip oldukları ve zekâ gelişimlerinin arttığı ortaya konuyor.”

BABALARA DA DOĞUM IZNI!

Çocuklarıyla zaman geçiren, çocuklarını dinleyen, fiziksel bakımında sorumluluk üstlenen babalarla büyüyen çocukların, psikolojik olarak da daha uyumlu olduklarını vurgulayan Deniz, “İlgili babanın çocukları daha az davranış problemleri gösteriyor ve akranlarıyla daha iyi iletişim kuruyor. Tam da bu nedenlerle, aile hayatından sosyal hayata, iş hayatından eğitime kadar her alanda, babaların çocuklarının bakımına ve gelişimine katılmalarını destekleyecek politika ve uygulamalara olan ihtiyaç çok büyük. Bunun için babaların da doğum izni almaları ve etkin kullanmaları gerekir. Babaların, çocuklarının bakımında ve gelişiminde sorumluluk üstlendiği, çocukla zaman geçirdiği, babanın hiçbir baskıcı yöntem kullanmadığı babalık tutumları yaygınlaştıkça tüm ailenin iyi olma hali de güçlenecektir” dedi.

BABA DESTEK PROGRAMI SÜRÜYOR

AÇEV tarafından geliştirilen ve 1996 yılından bu yana uygulanan Baba Destek Programı ile 3-6 ve 7-11 yaşları arasında çocuğu olan babaları desteklemek ve çocuklarının çok yönlü gelişimine katkı sağlamak hedefleniyor. Babalar, çocuklarının bakımında ve gelişiminde sorumluluklarını fark etmeleri, çocuklarıyla karşılıklı ve yakın ilişki kurmaları, çocuklarına zaman ayırmaları ve sevgilerini gösterebilmeleri için ebeveynlik becerilerinde destekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem