Antalya'da kayıp olarak aranan doktor ölü bulundu!

Antalya'da kayıp olarak aranan Doktor Deniz Toman, ölü olarak bulundu. Toman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan babasının yanına giden ve gece saatlerinde evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Doktor Deniz Toman (32) için Jandarma ve komanda timleri harekete geçti.

Sabah saatlerinde Kadavra köpeğinin de katılımı ile yeniden başlayan arama çalışmalarında kayıp doktorun cansız bedenine ormanlık alanda ulaşıldı.

CENAZESİ ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Toman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da kayıp olarak aranan doktor ölü bulundu! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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Antalya Serik doktor
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