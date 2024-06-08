Van'da askeri araç devrildi: Yaralılar var!
Van'ın Gürpınar ilçesinde askeri araç devrildi. Kazanın ardından 3 asker yaralandı.
> <
Van'dan Hakkari'ye asker taşıyan zırhlı araç, Van-Hakkari karayolunun 20'nci kilometresinde, Gürpınar ilçesi yakınlarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.
'Kirpi' aracının bilinmeyen bir sebepten dolayı devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 asker yaralandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: