36 İlde FETÖ Operasyonu! Çok Sayıda Asker Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ yapılanmasını deşifre etmeye yönelik yürüttüğü soruşturmada, aktif görevde bulunan 63 askeri personelin örgütle bağlantısını tespit etti. İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 56 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, şüpheli askerlerin örgüt içindeki sivil sorumlularla ankesörlü telefonlar, büfeler ve fatura ödeme merkezleri üzerinden şifreli iletişim kurduğu belirlendi. Hakkında işlem yapılan kişilerin tamamının subay veya astsubay olduğu; rütbelerinin albaydan uzman çavuşa kadar değiştiği bildirildi.

Operasyonda yakalananların; Hava, Kara, Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda aktif görevde olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 56 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, diğer 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Yetkililer, FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasının hala tam olarak açığa çıkarılamadığını, örgütün darbe girişimine katılanlardan daha fazla sayıda mensubunun halen görevde olabileceğini belirtti. Bu durum, FETÖ’nün devletin anayasal düzenine yönelik tehdit oluşturmaya devam ettiğini gösteriyor.

8 BİN 992 TUTUKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verilerine göre, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana TSK mensuplarına yönelik 1.915 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 28 binin üzerinde şüpheli tespit edilirken, 8 bin 992 kişi tutuklandı, yaklaşık 14 bin kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yapılan soruşturmalarda 9 bin 500’den fazla kişi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak FETÖ yapılanması hakkında bilgi verdi. İtirafçıların toplam şüpheli sayısına oranı ise yüzde 37 olarak kaydedildi. Firari durumda olan 2 bin 393 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA