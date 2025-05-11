FETÖ’nün Gizli Üye Yöntemi İfşa Oldu! İki Kod Adı, 47 İlde Tek Plan… Telefon Kayıtları Ortaya Döküldü

Gaziantep merkezli 47 ilde düzenlenen ‘FETÖ’ operasyonun detaylarındaki bilgiler dikkat çekti. 1 yıl süren teknik takip sonrasında ulaşılan bilgilere göre, şüphelilerin telefon konuşmalarında ikna ettiği öğrencileri ‘cemaat’, edemediklerini de ‘hayat’ olarak isimlendirdiği ortaya çıktı.

FETÖ’nün Gizli Üye Yöntemi İfşa Oldu! İki Kod Adı, 47 İlde Tek Plan… Telefon Kayıtları Ortaya Döküldü

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik 47 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda aralarında iş insanlarının da bulunduğu 228 kişi gözaltına alındı, 77 kişi ise tutuklandı.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da örgütün öğrencilere para yardımı yaptığı tespit edildi.

FETÖ’nün Gizli Üye Yöntemi İfşa Oldu! İki Kod Adı, 47 İlde Tek Plan… Telefon Kayıtları Ortaya Döküldü - Resim : 1

GEZİ ADI ALTINDA GİZLİ TOPLANTI

Örgütün yurt dışında da toplantılar düzenlediği, örgüte kazandırdıkları öğrencileri gezi bahanesiyle genellikle Balkan ülkelerine götürdükleri ve toplantılara dahil ettikleri öğrenildi.

FETÖ’nün Gizli Üye Yöntemi İfşa Oldu! İki Kod Adı, 47 İlde Tek Plan… Telefon Kayıtları Ortaya Döküldü - Resim : 2

1 HAFTA KALMIŞLAR

Gaziantep polisinin deşifre ettiklerine göre, öğrencilerden bazılarının giderken uçaktaki koltuk numaralarının farklı, geliş biletlerinde ise aynı olduğu belirlendi. Öğrencilerin sadece 1 hafta yurt dışında kaldıkları tespit edildi.

FETÖ’nün Gizli Üye Yöntemi İfşa Oldu! İki Kod Adı, 47 İlde Tek Plan… Telefon Kayıtları Ortaya Döküldü - Resim : 3

İKNA OLAMAYANLARIN KOD ADI: HAYAT

Öte yandan şüphelilerin telefonda konuşurken öğrenci yerine ‘vifak’ kod adını kullandıkları, ikna ettiği öğrencileri ‘cemaat’, edemediklerini ise ‘hayat’ olarak adlandıkları ortaya çıktı.

İfadelerinde itirafta bulunan öğrencilerin verdiği bilgilere göre bir operasyonun isminin ‘Şehir Önder Güzel’ olduğu da öğrenildi.

Gaziantep'te FETÖ'nün 'para kasası' olduğu iddia edilen ve daha önce 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir holdingin eski yönetim kurulu üyesi Taner Nakıpoğlu’nun da operasyon dahilinde tutuklandığı bilgisine ulaşıldı.

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