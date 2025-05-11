Bakan Murat Kurum Deprem Bölgesini Ziyaret Etti: 'Sözümüzü Tutacağız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ı ziyaret etti. Kurum, "Sözümüzü tutacağız. Her ev huzura kavuşana kadar yanınızda olacağız" ifadelerini kullandı.

Dulkadiroğlu ilçesinde yeni evlerine taşınan Tıraş ailesine misafir olan Kurum, tüm inşaatlar tamamlanana kadar deprem bölgesini yalnız bırakmayacaklarını belirtti. Kurum, "İlk gün de buradaydık. Son güne kadar da hep beraber burada olacağız. Sözümüzü tutacağız. Her ev huzura kavuşana kadar yanınızda olacağız" dedi.

Kurum’u misafir eden ev sahibi İsmail Tıraş da "Eksi birinci kattaydık. Binanın ön tarafı boşa düştüğü için çıkış yolum oldu. Çocuklarımı da pencereden çıkardım" dedi. Bakan Kurum'a çalışmalarından dolayı teşekkür eden İsmail Tıraş, "Çok yoruldunuz, haklarınızı helal edin. Aileniz de hakkını helal etsin. Aylarca bizim yanımızda kaldınız, Allah razı olsun" diye konuştu.

Öte yandan, Ferhuş Karacasu mevkisinde tamamlanan 2 bin 93 konuttan şu ana kadar bin 540'ı hak sahiplerine teslim edildi. Bakan Kurum, Anneler Günü dolayısıyla ailedeki annelere hediye sundu.

Kaynak: İHA