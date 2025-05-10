Bakan Murat Kurum: Yıl Sonuna Kadar Tüm Depremzedeler Evlerine Kavuşacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yapımı süren afet konutlarını inceledi. Azerbaycan Mahallesi'ndeki projeyi yerinde değerlendiren Bakan Kurum, hem bölgenin yeniden inşasında gelinen noktayı paylaştı hem de yıl sonuna kadar tüm depremzedelerin ev ve iş yerlerine kavuşacağını açıkladı.

Kurum, yürütülen çalışmaların şehircilik açısından örnek teşkil ettiğini belirterek, "Bu yılın sonuna kadar Kahramanmaraş'ta toplamda 74 bin bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

İnşaatların yaklaşık yarısının tamamlandığını belirten Kurum, geri kalan bölümlerin yıl sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Altınova Mahallesi'nde inşa edilen 10 bin 600 konutluk uydu kent projesine de dikkat çeken Bakan Kurum, 50 bin kişinin yaşayacağı bu yeni yaşam alanının altyapısı, okulları ve sosyal donatılarıyla Kahramanmaraş'a değer katacağını ifade etti. Bakan ayrıca, tarihi dokunun da korunarak yeniden ayağa kaldırılacağını söyledi.

Depremin ardından geçen kısa sürede önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurgulayan Kurum, "200 bin konutu teslim ediyoruz. Deprem siyaset üstü bir konu, bu anlayışla tüm Türkiye'de dirençli şehirler inşa edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA-İHA