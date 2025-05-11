Kabus Yine Marmara'da! Kışın Başladı, Bugün Artık Herkes Görüyor

Marmara Denizi'nin kabusu müsilaj geri döndü. Bursa'nın Gemlik Körfezi müsilajla kaplandı. Uzman isim, söz konusu durumun sinyallerinin kış aylarından itibaren gelmeye başladığını belirtti.

Kabus Yine Marmara'da! Kışın Başladı, Bugün Artık Herkes Görüyor

Bir dönem Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaj kabusu bu yıl da ortaya çıktı. Bursa’nın Gemlik Körfezi müsilajla kaplanırken, ilçenin turistik mahallelerinin sahillerinde oluşan tabaka görenleri endişelendirdi.

Yazın gelmesiyle Bursa ve İstanbul’dakiler başta olmak üzere tatilcilerin uğrak noktalarından olan Kumla, Karacaali ve Narlı mahallerinin sahillerindeki müsilaj, hem esnafı hem de vatandaşı tedirgin eti. Yaşanan durumun sürpriz olmadığını söyleyen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, “Geçtiğimiz kış aylarından itibaren biliyoruz ki denizin derinlerinde müsilaj oluşumu başlamıştı ve canlı yaşamını tehdit etmeyle ilgili riskler barındırıyordu” ifadelerini kullandı.

Kabus Yine Marmara'da! Kışın Başladı, Bugün Artık Herkes Görüyor - Resim : 1

SAHİLLERE BELA OLDU

Bursa’da Mudanya ve Gemlik ilçelerinin denizinde görülen müsilaj, 2021’deki krizin yeniden yaşanabileceğine ilişkin endişeleri ortaya çıkardı. üsilajın hem denizdeki canlı yaşamını hem de turizm sezonunu olumsuz etkileyeceğini söyleyen Kumla Mahalle Muhtarı Kazım Ata, “Gemlik’in güzide sahil kesimlerinden biriyiz. Ancak bu yıl tüm Gemlik sahilinde olduğu gibi Kumla sahilimiz de müsilaj belasıyla uğraşıyoruz. Hemen hemen 15-20 gündür aralıksız müsilaj sahilimizi tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

Müsilajın balık çeşitliliğine olumsuz etkileri olduğuna dikkat çeken ve birçok nehrin birleştiği Marmara Denizi'nin kış aylarından bu yana uyarı verdiğini söyleyen BUÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar ise yaşanan durumun sürpriz olmadığını ifade etti. Doç. Dr. Dindar, “Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte, deniz suyunun sıcaklıkları da artış göstermeye başladı. Müsilaj da maalesef deniz suyu sıcaklığının artmasıyla birlikte yüzeyde kendini göstermeye başladı. Geçtiğimiz kış aylarından itibaren biliyoruz ki denizin derinlerinde müsilaj oluşumu başlamıştı ve canlı yaşamını tehdit etmeyle ilgili riskler barındırıyordu ve şimdi de gördüğümüz manzara aslında bunun tam anlamıyla gerçekleşmeye başladığının göstergesi” diye konuştu.

Kabus Yine Marmara'da! Kışın Başladı, Bugün Artık Herkes Görüyor - Resim : 2

Atık su deşarjları ve derelerle kirliliğin Marmara Denizi’ne taşındığını ve bunun da müsilajın çok hızlı tetiklenmesine neden olduğunu belirten Dindar, şunları söyledi:

“Müsilajın sebeplerinden en önemlisi, azot ve fosfor yükü açısından yüksek suların Marmara Denizi ile buluşmasıydı. Hem Marmara civarındaki yoğun nüfustan kaynaklı evsel nitelikteki atık sular hem kullanım suları hem derelerin, nehirlerin taşıdığı kirli sular hem de arıtılmadan bırakılan ya da derin deniz deşarjlarıyla bırakılan sular maalesef deniz suyunun azot ve fosfor yükünü artırarak, fitoplanktonların hızla artmasına ve denizin içerisindeki oksijenin tükenmesine sebep oluyor. Böylelikle de maalesef canlı ekosistemi, çok büyük bir tehlike altına giriyor. Oksijenin olmadığı bir ortamda, maalesef canlılık da kendini kaybetmeye başlıyor. Ve dibe çöken, oksijenli solunumla yaşayan canlılar, bulanıklık oluşturmaya, deniz dibini sümüksü bir yapıyla kaplayarak, oradaki canlıların da hava alamamasına sebep oluyor.”

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Kaynak: DHA

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