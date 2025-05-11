Cumartesi Anneleri’nin Buruk Günü: ‘Bir Kez Daha Tarifsiz Bir Boşlukla Geçecek’

Cumartesi Anneleri, Anneler Günü dolayısıyla yaptıkları paylaşımda, bu özel güne "tarifi zor bir acı ve bitmeyen bir eksiklik hissiyle" girdiklerini belirtti.

Her hafta Galatasaray Meydanı’nda kayıplarının izini sürmek için buluşan Cumartesi Anneleri/İnsanları, sosyal medya üzerinden yayımladıkları açıklamada, adalet arayışındaki annelerin devlet yetkilileri tarafından hâlâ görmezden gelindiğine dikkat çekti.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Bugün Anneler Günü... Biz bu Anneler Günü’ne de içimizde derin bir acı ve kapanmayan bir boşlukla girerken, Devleti yönetenler ise yine kamuoyuna “her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimiz” diyen kutlama mesajları yayınlayacak. Ama yıllardır evlatlarını arayan, adalet için mücadele eden anneleri görmezden gelmeye devam edecekler. Gözaltında kaybedilenlerin anneleri, aileleri için Anneler Günü, bir kez daha tarifsiz bir boşlukla geçecek."

Kaynak: Haber Merkezi