OPUS Neden Türkiye'yi Seçti? İşte Dev Yatırımın Sırrı: 1.72 Milyar Dolarla Araç Muayene İstasyonu İhalesini Kazanmışlardı

Türkiye ekonomisindeki son dönemin en büyük dış yatırımını yapan araç muayene devi Opus’un CEO’su Lothar Geilen, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geilen, Türkiye’nin geleceğine güvendiklerini ve cazip bir pazar olduğunu vurguladı.

Geilen, açıklamasında, "Başka coğrafyalara baktığımızda iş yapmak daha zor. Türkiye'de refah seviyesi arttığı için araçlar da daha yeni... Büyüme potansiyeli çok yüksek bir ülke... İhale sistemi adil ve şeffaftı. Burayı yatırım yapılabilir ülke olarak değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre, şubatta Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın açtığı 20 yıl süreli ve iki bölgeyi kapsayan araç muayene istasyonları ihalesini 1.72 milyar dolarla kazanan MOİ Ortak Girişim Grubu’nda bulunan OPUS’un CEO’su Lothar Geilen, ABD'de 28 eyalet, Güney Amerika, Filipinler'de araç muayene istasyonlarını yönettiklerini, toplam yılda 30 milyon araç denetlediklerini söyledi.

ARAÇ MUAYENE SAYISINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Geilen Türkiye’de 20 milyona yakın aracın muayene edildiğini ve bu sayılarda yüzde 6-8 artış beklediklerini söyledi.

Şu an arazi edinimi ve teknoloji yatırımlarına odaklandıklarını söyleyen Geilen, "15 Ağustos 2027'de araç muayene işini biz yapıyor olacağız. Şu anda 216 istasyon var. Biz 2027'de 249 istasyonla operasyona başlayacağız. Toplam yatırım miktarımız ihale bedeliyle birlikte 2.5 milyar doları bulabilir" ifadelerini kullandı.

Her türlü datanın bulut sistemiyle güvenli şekilde toplanarak işleneceğini aktaran Geilen, rezervasyon sistemini de daha verimli hale getireceklerini belirtti. Geilen randevu sisteminin düzeltilmesiyle muayene öncesi bekleme süresini de 15 dakikaya indirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Evrakların online sistem üzerinden isteneceğine bu sayede sürücülerin araçtan inmeden işlerini halledebileceğini aktaran Geilen, elektrikli ve sürücüsüz araçlar için de muayene sistemleri kuracaklarını belirtti.

Personel eğitimleri için akademi kuracaklarını da söyleyen Geilen, başlangıçta 2 haftalık eğitimler planladıklarını, daha sonra bu eğitimlerin sürekli hale geleceğinin altını çizdi. Geilen eğitim yöntemleri için “Temel teorik eğitimleri online yapacağız. Pratik eğitimleri de demo istasyonlar üzerinde vereceğiz” dedi.

MET-GÜN temsilcisi Murat Özden ise, 15 Ağustos 2025’de tüm istasyonların kurulması için çalışma yürüttüklerini kaydederek, bütün istasyonların 'green' olacağını, çatılarına güneş paneli koyacaklarını söyledi. İstasyonların afet anında da sahra hastanesine dönüşeceğinin müjdesini veren Özden, sıfır atık prensibiyle çalışacaklarını belirtti.

Girişimin bir diğer ortağı Itversia’nın temsilcisi Carlos Martinez Agudo ise İtalya'da yılda 1 milyon araç muayenesi gerçekleştirdiklerini, Türkiye'deki operasyona bilgi ve yazılım teknolojileri desteği yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: Sabah