İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Yok Olacak
Kurban Bayramı yaklaşırken altın piyasasındaki hareketlilik dikkat çekiyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, televizyon yayınına katılarak yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Memiş’in “yok olma sürecine giriyor” sözleri, özellikle gram altına ilişkin değerlendirmeleriyle birlikte gündem oluşturdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Haziran ayının ilk günlerinde altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket başladığını belirten İslam Memiş, bu yükselişte hafta sonunda yaşanan jeopolitik gelişmelerin etkili olduğunu söyledi. Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik saldırısının ardından ons altının 70 dolar, gram altının ise yaklaşık 70 lira değer kazandığını aktardı. Memiş, Rusya’dan gelecek olası bir karşılık haberinin piyasalar tarafından yakından takip edildiğini ve bu tür gelişmelerin fiyatlar üzerinde baskı kurduğunu vurguladı.
TEKNİK DÜZEYLER TAKİPTE: DÜŞÜŞLER BİTMEDİ
Altın fiyatlarındaki teknik göstergelere de değinen İslam Memiş, kısa vadede geri çekilmelerin devam edebileceğini belirtti. Ancak bu düşüşlerin alım fırsatına dönüşebileceğine dikkat çekti. Orta ve uzun vadede altının yönünün yukarı olacağını öngören Memiş, ons altında 3.180 dolar, gram altında ise 4.050 lira seviyelerinin izlenmesi gerektiğini belirtti. Yıl sonu tahminlerini ise ons altın için 3.500 dolar, gram altın için 4.500 lira olarak açıkladı.
ALTIN, YATIRIM ODAKLI BİR ARACA DÖNÜŞÜYOR
Yatırımcıların artık altını geleneksel takı aracı yerine değer koruyan bir yatırım alternatifi olarak değerlendirdiğini ifade eden İslam Memiş, Darphane ve rafinerilerde üretimin arttığını söyledi. Özellikle çeyrek, cumhuriyet ve Sarrafiye grubu altınlara olan talebin yükseldiğini belirten Memiş, fiziki altına yönelimin devam ettiğini aktardı.
DÜĞÜNLERDE ALTIN YERİNE NAKİT TERCİH EDİLİYOR
Toplumsal alışkanlıklarda da bir dönüşüm yaşandığını belirten İslam Memiş, düğünlerde altın takmak yerine para takma eğiliminin arttığını söyledi. Altının yüksek fiyatı nedeniyle günlük kullanımının azaldığını, yatırımcıların ise daha küçük, taşınabilir ve likit altın ürünlerine yöneldiğini dile getirdi.
İNTERNETTEN ALTIN ALANLARA DOLANDIRICILIK UYARISI
İnternetten altın alımında artan dolandırıcılık vakalarına dikkat çeken İslam Memiş, sahte ilanlarla vatandaşların mağdur edildiğini ifade etti. Gerçek altın görselleriyle oluşturulan yanıltıcı satışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Memiş, alışverişlerin yalnızca güvenilir ve kurumsal firmalar üzerinden yapılması gerektiğini vurguladı.
YATIRIM İÇİN HANGİ ALTIN TERCİH EDİLMELİ?
Yatırımcıların sıkça yönelttiği “Hangi altını almalıyım?” sorusuna da açıklık getiren İslam Memiş, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altınlarının tamamının 22 ayar olduğunu ve değer açısından fark bulunmadığını söyledi. Memiş, yatırımcıların bütçelerine uygun olarak çeyrek ya da gram altın tercih edebileceğini, bu tercihlerin yatırım açısından kayıp oluşturmayacağını belirtti. Ayrıca, piyasada rafineriler tarafından üretilen 24 ayar gram altınların da bulunduğunu hatırlattı.