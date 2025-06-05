İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Yok Olacak

YATIRIM İÇİN HANGİ ALTIN TERCİH EDİLMELİ?

Yatırımcıların sıkça yönelttiği “Hangi altını almalıyım?” sorusuna da açıklık getiren İslam Memiş, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altınlarının tamamının 22 ayar olduğunu ve değer açısından fark bulunmadığını söyledi. Memiş, yatırımcıların bütçelerine uygun olarak çeyrek ya da gram altın tercih edebileceğini, bu tercihlerin yatırım açısından kayıp oluşturmayacağını belirtti. Ayrıca, piyasada rafineriler tarafından üretilen 24 ayar gram altınların da bulunduğunu hatırlattı.